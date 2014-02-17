“أبل” تطلق ساعة للتنبؤ بالأزمات القلبية

أشار تقرير صحفي ، إلى تطوير شركة “آبل” لتقنية مستشعرات إلكترونية يمكنها التنبوء بالنوبات القلبية قبل حدوثها. ويتوقع أن يتم استخدام التقنية الجديدة في الساعة الذكية “iWatch”، وذلك بحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة “سان فرانسيسكو جيت”.

يذكر أن هذا المشروع ، يشرف عليه خبير علم الصوتيات توملينسون هولمان ، وتعتمد التقنية على تحليل الموجات الصوتية التي تنتج عن جريان الدم في الأوردة والشرايين، ويجري التنبيه إلى احتمال حدوث نوبة قلبية استناداً إلى تغييرات محددة في خصائص الموجات الصوتية هذه.

ودفع ذلك مراقبي السوق الإلكترونية إلى ترجيح تطبيق التقنية في الساعة الذكية “iWatch”، كما تدعم هذه التوقعات الأنباء الواردة عن تركيز شركة “آبل” على تزويد منتجاتها القادمة بتقنيات طبيّة وتطبيقات مساعدة على مراقبة الصحة العامة للإنسان.

وقد تعاقدت الشركة مع عدة خبراء في الأجهزة الطبية ومؤشرات الجسم الحيوية، وعدة مجالات تخصصية أخرى في الصحة العامة.

روسيا اليوم