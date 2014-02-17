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جون كيرى يدعومجلس الأمن لإتخاذ قرار قوي لحل الأزمة الأنسانية فى سوريا

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جون كيرى يدعومجلس الأمن لإتخاذ قرار قوي لحل الأزمة الأنسانية فى سوريا جون كيرى يدعومجلس الأمن لإتخاذ قرار قوي لحل الأزمة الأنسانية فى سوريا

دعا وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى اليوم الدول الأعضاء بمجلشس الأمن إلى الإنضمام لجهود بلادة إلتمرير قرار قوي بشأن الأزمة الإنسانية فى سوريا.
> وقال كيرى ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة مع زير الخارجية الاندونيسي محمد مارتي رادين فى جاكرتا اليوم،بمناسبة اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين إندونيسيا و الولايات المتحدة .
> وأكمل كيرى. نحن نحاول جاهدين جدا في الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتحقيق الحلول المجدية التي قد تكون قادرة على يكون لها بعض التأثير على هذه الأزمة الإنسانية. في حمص ، و ليس لدينا وقت للمفاوضات .
> وأضاف ايضا.أكثر من 250ألف شخص الآن تحت الحصار ، وبعضهم مر عليه سنة أو سنتين ، لم تقدم له المساعدة الإنسانية، و المعارضة سيئة حقا ، ولقد وقفت في طريق التسليم،و نحن لا نسعى إلى توجيه أصابع الاتهام إلى حزب واحد وحده ،لذلك أصبح الآمر مسألة ملحة بالنسبة للمجتمع الدولي . والرئيس أوباما وأنا أدعو جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للانضمام معا و تمريرقرارا قويا فيما يتعلق بهذه الأزمة الإنسانية .

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