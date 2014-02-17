السيناتورالأمريكي جون ماكين يدعو لإحدوث تغيير على الأرض في سوريا

دعا السيناتور الأمريكي جون ماكين لإحداث تغيير في ميزان القوة على الأرض في سوريا .. مشيرا لما أعلنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن بدء مراجعة كافة الخيارات السياسية بشأن الأزمة السورية .

وقال السيناتور الجمهوري ـ في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الامريكية ـ إن الأزمة السورية تزداد سوءا خاصة مع عدم احراز الجولة الثانية من مفاوضات جنيف أي تقدم نحو التوصل لتسوية سياسية للأزمة .

وأوضح أن المقاتلين في سوريا مازالوا يواصلون قصفهم واعتقال المئات من الذين تم اجلاؤهم من مدينة حمص وفقا لاتفاق خاص بوصول المساعدات الإنسانية للمدينة المحاصرة .

وأكد أن سياسة الولايات المتحدة في جنيف فشلت في اقناع روسيا بممارسة ضغوط على النظام السوري .. مشيرا إلى أن روسيا اعترضت على تمرير قرار بالأمم المتحدة يسمح بإدخال المساعدات للمتضررين من الشعب السوري .

وقال إن ” مثل هذا التحرك يشير إلى أن الحكومة الروسية ليست شريكا في عملية السلام بسوريا ولا يمكن الاعتماد عليها لضمان الوصول لتسوية سلمية”.

وجون ماكين هو سيناتورأمريكي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا وكان مرشحا للرئاسة عن الحزب الجمهوري في انتخابات رئاسة أمريكا سنة 2008 .