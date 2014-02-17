حازم الببلاوي يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

عقـدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير التعاون الدولى أشرف العربي ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والخطة العاجلة، مشيرا إلى زيادة معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومى بما يتجاوز 700 مليون جنيه أسبوعياً، وبما يوضح زيادة معدلات التنفيذ بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. وقد وصل المبلغ الذى تم سحبه حتى الآن نحو 16.3 مليار جنيه من إجمالى 50 مليار جنيه تتضمنها الخطة

وصــرح السفيرهانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الاستثمار أسامة صالح عرض تقريراً حول أداء شركات قطاع الأعمال العام، وجهود وزارة الاستثمار لتحسين وتطوير عمل تلك الشركات، كما أشار إلى التوقيع مؤخراً على بروتوكول تعاون بين وزارات الدفاع والاستثمار والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة وشركة إعمار مصر لبدء العمل بمشروع “أب تاون” بالمقطم، باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل.

واستكمل وزير البترول عرض تقريرا حول الموقف الحالى لقطاع البترول حيث أشار إلى المقومات التى تتمتع بها مصر فى مجال البترول والثروة المعدنية وأهمها توافر احتياطات بترولية وتعدينية واكتشاف احتياطات غير تقليدية مثل الغاز الصخرى وتوافر بنية أساسية قائمة وقابلة للتطوير (خطوط أنابيب- معامل تكرير- محطات معالجة للغاز) وتواجد معظم شركات البترول العالمية فى مصر (69 شركة عالمية تعمل حالياً).

كمـا أشار وزير البترول إلى أهداف الرؤية المستقبلية وأهمها توفير احتياجات السوق المحلى حيث تم التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليبلغ إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها حتى الآن 5.8 مليون وحدة، و13.2 ألف عميل تجارى ، و2160 مصنعاً وزيادة معدلات الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعى ، حيث تم خلال الشهور الستة الماضية توقيع 29 اتفاقية جديدة للبحث والإنتاج لأول مرة منذ عام، ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة من 2015-2017 تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات تصل إلى 16 مليار دولار.

واشار الوزير الى سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالتدريج، حيث تم سداد 1.5 مليار دولار من تلك المستحقات، مما ساهم فى استعادة ثقة الشركات الأجنبية وحثها على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج و تطوير البنية الأساسية ومنظومة تداول المنتجات البترولية بما فيها معامل التكرير، والموانئ، وخطوط النقل، وشبكات التوزيع وتطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال القانون الجديد للثروة المعدنية الجارى إعداده، وتجديد تراخيص 42 عقد استغلال للشركات المملوكة للدولة، وتفعيل عمل شركة شلاتين للتنقيب عن الذهب.

واختتم وزير البترول تقريره بالتأكيد على اهتمام الوزارة بالعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مزيج وبحضور كل من السادة محافظ البنك المركزى ووزراء الكهرباء والزراعة والاستثمار والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى ووزراء الكهرباء والزراعة والاستثمار والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول.