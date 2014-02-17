غدًا.. أولاند يزور مسجد باريس الكبير ويفتتح النصب التذكارى للمقاتلين المسلمين

يقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند غدا الثلاثاء بزيارة مقر مسجد باريس الكبير بالعاصمة الفرنسية تخليدا لذكرى المقاتلين المسلمين الذين قتلوا خلال المعارك الفرنسية في الفترة من 1914 إلى 1918، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى الحرب العالمية الأولى.

ويفتتح أولاند – خلال تواجده بمسجد باريس – النصب التذكاري الجديد لضحايا الحروب الفرنسية من المسلمين.

وذكر الإليزيه – في بيان صحفي اليوم الإثنين – أن أولاند سيصل إلى مقر مسجد باريس فى الساعة الحادية عشرة غدا، حيث سيشارك في مراسم افتتاح النصب التذكارى ل”الجندى المسلم” قبل أن يلقى كلمة بهذه المناسبة.

ومسجد باريس الكبير هو أكبر مساجد فرنسا وأقدمها اسس لبنائه الجزائري قدور بن جبريت و شيد من قبل سواعد الجزائريين المهاجرين الاوائل في فرنسا تكريما للجنود المسلمين الذين دافعوا عن فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى.

ودشن المسجد الذى يعد منارة الإسلام فى فرنسا في يوم 15 يوليو 1926.