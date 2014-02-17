ضبط رئيس حسابات البنك الزراعي بالأقصر لحصوله علي رشوة 10 آلاف جنيه

ضبطت الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر رئيس حسابات بنك “التنمية والائتمان الزراعي” متلبساً بالحصول علي رشوة 10 آلاف جنية من أحد عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات سحب قرض .

وكان المقدم أحمد مجدي، أحد أعضاء فرع الرقابة الإدارية بالأقصر، قد تلقي بلاغاً من رجل أعمال يدعي “وليد عمر الضوي” 32 سنة، يتهم فيه رئيس حسابات بنك “التنمية والائتمان الزراعي” ويدعي “إيهاب . ح . ك” ، بطلب رشوة منه مقابل إنهاء إجراءات سحب قروض من البنك.

وبعد استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات، تم تسجيل المحادثات الهاتفية وغيرها، وتوثيق البلاغ، وتم القبض علي المتهم أثناء قيام المبلغ بتسليمه المبلغ المتفق عليه وهو 10 آلاف جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .