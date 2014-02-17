مذكرة توقيف بحق 4 لبنانيين بتهمة انتمائهم لـ«داعش»

ذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية أن قاضي التحقيق العسكري في لبنان، فادي صوان، أصدر مذكرات توقيف بحق 4 لبنانيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأصدر «صوان»، مذكرات توقيف وجاهية بحق 3 موقوفين من منطقة وادي منطقة خالد القريبة من الحدود اللبنانية السورية الشمالية، وهم عبدالمجيد حميدان، محمد علي، وعلاء المحمد.

كما أصدر مذكرة توقيف غيابية، بحق عمر الساطم الذي أشار مصدر قضائي إلى أنه موجود في سوريا.

واتهم الأربعة بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (داعش)، بقصد القيام بأعمال إرهابية».

وأضافت أن «الموقوفين الثلاثة انتقلوا إلى يبرود ومنها إلى مزارع ريما، ثم إلى دنكوك في سوريا، حيث التقوا أمير «داعش» الملقب «أبوالخير» سوري الجنسية، في مقر المنظمة، حيث تلقوا دروسًا في التكفير وأصوله وعناصره وأنواعه، وسبل القيام بأعمال انتحارية، واعتبار الشيعة والدروز والمسيحيين والعلويين والجيش اللبناني والجيش السوري الحر من الكفار، وكذلك جبهة النصرة».

يشار إلى أن الجيش اللبناني قد اعتقلهم أثناء عودتهم إلى لبنان من سوريا عن طريق اللبوة في وادي البقاع شرق لبنان.