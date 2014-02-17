أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مذكرة توقيف بحق 4 لبنانيين بتهمة انتمائهم لـ«داعش»

Google+ Print

ذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية أن قاضي التحقيق العسكري في لبنان، فادي صوان، أصدر مذكرات توقيف بحق 4 لبنانيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأصدر «صوان»، مذكرات توقيف وجاهية بحق 3 موقوفين من منطقة وادي منطقة خالد القريبة من الحدود اللبنانية السورية الشمالية، وهم عبدالمجيد حميدان، محمد علي، وعلاء المحمد.

كما أصدر مذكرة توقيف غيابية، بحق عمر الساطم الذي أشار مصدر قضائي إلى أنه موجود في سوريا.

واتهم الأربعة بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (داعش)، بقصد القيام بأعمال إرهابية».

وأضافت أن «الموقوفين الثلاثة انتقلوا إلى يبرود ومنها إلى مزارع ريما، ثم إلى دنكوك في سوريا، حيث التقوا أمير «داعش» الملقب «أبوالخير» سوري الجنسية، في مقر المنظمة، حيث تلقوا دروسًا في التكفير وأصوله وعناصره وأنواعه، وسبل القيام بأعمال انتحارية، واعتبار الشيعة والدروز والمسيحيين والعلويين والجيش اللبناني والجيش السوري الحر من الكفار، وكذلك جبهة النصرة».

يشار إلى أن الجيش اللبناني قد اعتقلهم أثناء عودتهم إلى لبنان من سوريا عن طريق اللبوة في وادي البقاع شرق لبنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية