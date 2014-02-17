أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ميزانية الجيش الهندي ترتفع لـ36 مليار ولار عام 2014

Google+ Print

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الهندية، كشفت الإثنين، عن زيادة الميزانية العسكرية لعام 2014، أي بنسبة تجاوزت الـ10%، عن العام الماضي، لتبلغ 36 مليار دولار.

وقال وزير المالية الهندي، بي تشيدامبارام، لدى تقديمه الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان أن «مخصصات الدفاع زادت بنسبة عشرة في المئة خلال العام المالي (2014-2015) لتبلغ 36 مليار دولار مقابل 32.73 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف «تشيدامبارام» أن الهند ستشرع أيضًا في خطة لتحديث قواتها المسلحة ستكلف البلاد أكثر من 177.37 مليون دولار، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة الهندية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا