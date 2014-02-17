ميزانية الجيش الهندي ترتفع لـ36 مليار ولار عام 2014

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الحكومة الهندية، كشفت الإثنين، عن زيادة الميزانية العسكرية لعام 2014، أي بنسبة تجاوزت الـ10%، عن العام الماضي، لتبلغ 36 مليار دولار.

وقال وزير المالية الهندي، بي تشيدامبارام، لدى تقديمه الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان أن «مخصصات الدفاع زادت بنسبة عشرة في المئة خلال العام المالي (2014-2015) لتبلغ 36 مليار دولار مقابل 32.73 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف «تشيدامبارام» أن الهند ستشرع أيضًا في خطة لتحديث قواتها المسلحة ستكلف البلاد أكثر من 177.37 مليون دولار، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة الهندية.