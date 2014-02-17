ألمانيا تقدم 25 مليون يورو مساعدات للأردن

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، جيرد مولر أعلن، الاثنين، تقديم بلاده للأردن مساعدات إضافية بقيمة 25 مليون يورو تخصص لدعم قطاع المياه ومساعدة الأردن على مواجهة أعباء استقبال اللاجئين السوريين .

وذكرت وزارة التخطيط الأردنية في بيان لها، أن الوزير الألماني أعلن عن التبرع لدى لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إبراهيم سيف، وأن 15 مليونًا من إجمالي التبرع خصص لدعم قطاع المياه في الأردن فيما خصص باقي المبلغ لانفاقه من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لمساعدة الأردن في مواجهة الأعباء المتزايدة نتيجة استضافة اللاجئين السوريين .

وتعد ألمانيا من أكبر الدول الداعمة للأردن على الصعيد الثنائي حيث تنقسم المساعدات التي قدمتها برلين للأردن على شكل منح وقروض تفضيلية ومبادلة دين بالإضافة إلى الدعم التي تقدمه من خلال الاتحاد الأوروبي.