سمية الجبرتي: أول سعودية تشغل منصب رئيس تحرير صحيفة يومية

ذكرت صحيفة «الوطن» القطرية تعيين إمرأة سعودية في منصب رئيس تحرير صحيفة «سعودي غازيت» الناطقة بالانجليزية، الأحد، في خطوة هي الأولى من نوعها في السعودية.

وذكرت الصحيفة أن سمية الجبرتي، التي تشغل منصب مساعد رئيس التحرير أصبحت رئيسة التحرير، بدلاً من خالد المعينا.

ورغم أن عددًا من النساء شغلن مواقع قيادية في بعض المجلات، إلا أنها المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة هذا المنصب في المملكة، حيث يسود نهج اجتماعي وديني محافظ جدًا.

ويذكر أن «الجبرتي» عملت في صحيفة «عرب نيوز» المنافسة لمدة تسع سنوات قبل أن تنضم إلى «سعودي غازيت» عام 2011.