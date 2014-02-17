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برشلونة: مواجهة سيتي ستتطلب منا الكثير

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برشلونة: مواجهة سيتي ستتطلب منا الكثير برشلونة: مواجهة سيتي ستتطلب منا الكثير

برشلونة، (إفي): أكد المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني، أندوني زوبيزاريتا أن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري الأبطال ستتطلب من الفريق الكثير.

وقال زوبيزاريتا يوم الاثنين في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية "هذه المواجهات دائما ما تكون صعبة لأنه بعد وقت كبير من الراحة يتوجب عليك الدخول ذهنيا مجددا في هذه البطولة، ومما يزيد من صعوبة الأمر طبيعة المنافس، لذا سيتوجب علينا العمل كثيرا".

وأضاف المسؤول الرياضي "علينا التعلم من أخطاء الماضي أيا كانت، نعرف أن مواجهة مانشستر سيتي ستتطلب منا الكثير من الجهد والعمل".

وتابع زوبيزاريتا "يجب خوض المباراة بالقوة التي تليق بهذه البطولة، نرغب في التأهل للدور التالي وهي نفس الرغبة الموجودة لدى الخصم".

ويحل برشلونة ضيفا على الـ"سيتيزنس" الثلاثاء في ملعب الاتحاد لخوض مباراة الذهاب، على أن يقام لقاء العودة في 12 من الشهر المقبل بمعقل البرسا، كامب نو.

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