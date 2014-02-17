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الدجاج المشوي مع جوانح البطاطس

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الدجاج المشوي مع جوانح البطاطس الدجاج المشوي مع جوانح البطاطس

المقادير:
-حبّتان من البطاطس مقطّعتان إلى جوانح وغير مقشّرتين
-زوج من أفخاذ الدجاج
-قليل من البقدونس المفروم
-حبّة من الليمون الحامض، مقطّعة إلى 4 قطع
-ربع حبّة من الملفوف

طريقة التحضير:
1- يحمّى الفرن على حرارة 190 درجة مئوية. تضاف ملعقة من الزيت إلى صينية الفرن وحين تسخن، تقلّب البطاطس. ثم، تنقل البطاطس إلى وعاء ثانٍ يوضع على النار ويغمر بالماء. حين يغلي، تبقى البطاطس على النار لـ 5 دقائق إضافية.
2- تصفّى البطاطس، مع الإحتفاظ بماء الغلي. ثمن تعاد البطاطس مجدّداً إلى صينية الفرن.
3- يضاف قليل من الزيت إلى الدجاج، ينثر الملح والبهار، ويغمّس بالبقدونس، ثم يوضع في داخل صينية، مع قطع الحامض.
4- يتم إدخال هذه الصينية إلى الفرن لمدّة 30 دقيقة، ثم تضاف البطاطس إلى هذه الصينية، مع إبقائها في الفرن لـ 20 دقيقة.
5- في هذه الأثناء، يفرم الملفوف. يغلى الماء الذي تمّ الإحتفاظ به من البطاطس مجدّداً، ويغمر فيه الملفوف لدقيقتين. يصفّى جيداً، ثم يغسل بالماء البارد. يصفّى مجدّداً، ويضاف إلى صينية الدجاج، يحرّك مع السائل، لمدّة 5 دقائق.

نصيحة "الشيف":
يمكن إضافة الثوم أو جوانح البصل والكرفس إلى الدجاج، في هذه الوصفة.
(هذه المقادير تكفي لشخصين).

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