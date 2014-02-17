اللجنة الأوليمبية المصرية تتمسك بتأجيل انتخابات الأندية

تمسك خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بتأجيل انتخابات الأندية حتى الانتهاء من إعداد قانون الرياضة الجديد.

وتصر وزارة الرياضة على إجراء انتخابات في مارس المقبل، في حين أن اللجنة الأوليمبية الدولية قد أخطرت مصر بضرورة تأجيل الانتخابات لحين إصدار قانون الرياضة الجديد.

وفشلت المساعي لتقريب وجهات النظر بين طاهر أبو زيد وزير الرياضة وخالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأعلن زين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين تمسك اللجنة الأوليمبية المصرية بمواثيق الرياضة الدولية، ورفضها إجراء الانتخابات في موعدها.

وجاء بيان اللجنة الأوليمبية المصرية على النحو التالي:

للجنة الأوليمبية المصرية عهدت على نفسها أنه لن ترضخ لضغوط من أي جهة أيا كانت لتغيير موقفها الثابت تجاه تصحيح مسار الرياضة المصرية، وأنهم يعملون تحت مظلة دستور مصر، الذي نتمسك به أولا وأخيرا.

كما أن نص المادة 84 من قانون الرياضة ينظم شئون الرياضة وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى أن الاتفاق الذي حدث بلوزان نوفمبر الماضي، تم تلخيصه بخطاب الأوليمبية الدولية في 9 ديسمبر الماضي، الذي جاء بناء على طلب وزارة الرياضة، وكان غرض الاجتماع مراجعة الموقف الحالي للحركة الأوليمبية بمصر، ومتابعة للخطابات السابقة المرسلة للجنة الأوليمبية الدولية، الذي كانت بنوده كالاتى:

- تحديث ومراجعة قانون الرياضة ليتوافق مع الميثاق الأوليمبى بمشاركة اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية

- حث الاتحادات الرياضية على عمل لائحة موحدة مع الأندية

- عدم تدخل الحكومة بأى شكل من الأشكال في عمل الاتحادات الرياضية