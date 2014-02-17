الزمالك يجهز عقد ميدو .. ويونس: سنعامله كأجنبي

يعكف أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على صياغة عقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأبيض في الوقت الحالي لتوقيعه بعد نجاحه في وضع بصمته.

وكان الزمالك قد اتفق مع ميدو على خلافة حلمي طولان، ونجح العالمي في الفوز خلال أربع مباريات من خمسة، وتعادل في واحدة.

وقال أيمن يونس لـFilGoal.com: "أقوم بصياغة عقد ميدو، وأضع البنود الأخيرة فيه فمن حقه أن يكون له عقد مع الزمالك".

وأضاف "الرجل أثبت كفاءة فنية وعند عودته سيكون العقد جاهز للتوقيع".

وتصل بعثة الزمالك من النيجر يوم 19 فبراير بعد الفوز على دوان 1-0 في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.