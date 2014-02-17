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وزير الطيران : لم نتلق طلبات لإلغاء حجز طيران قادم إلى مصر والمدن السياحية

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وزير الطيران : لم نتلق طلبات لإلغاء حجز طيران قادم إلى مصر والمدن السياحية وزير الطيران : لم نتلق طلبات لإلغاء حجز طيران قادم إلى مصر والمدن السياحية

عبد العزيز فاضل وزير الطيران

أكد وزير الطيران المدنى المهندس عبد العزيز فاضل أن الوزرارة لم تتلق حتى الان أى طلبات لالغاء حجوزات طيران قادمة الى والمدن السياحية المصرية.. مشيرا الى أن نتائج حادث التفجير الارهابى الذى وقع لحافلة سياحية بطابا أمس واستهدف ضرب السياحة بمصر لن تظهر نتائجه إلا بعد عدة أيام.

فى الوقت نفسه اشار الوزير فى تصريح صحفى له اليوم إلي أن رحلات شركة “اكسبريس” إلى طابا متوقفة أصلا منذ فترة لانخفاض الحركة الجوية .

وقال فاضل إن هذا الحادث الإرهابى يؤكد يأس تنظيم الإخوان الارهابى واستخدامهم الكارت الاخير بالاعتداء على السائحين بعد نجاح الجهات الأمنية فى القضاء على العديد من البؤر الاجرامية وانخفاض أعداد المتظاهرين إلى أقل درجة فى مسيرات الإخوان بالمحافظات المختلفة .

أ ش أ

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