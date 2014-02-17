محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الجزار

شهد اليوم اليوم الاثنين ديوان عام محافظة القليوبية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والمهندس محمد طنطاوي السكرتير العام للمحافظة و اللواء مليجي فتوح مساعد مدير امن القليوبية للامن العام ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ، وجميع رؤساء المدن والاحياء

ووجه المحافظ اليوم إنذار شديد اللهجة لكافة المسئولين المتقاعسين عن العمل وأبدي المحافظ غضبه الشديد من اداء الجهات التنفيذيه بالمحافظة وخصوصا رؤساء المدن نظرا للمخالفات الشديده الموجودة بشوارع ومدن المحافظه

> كما استعرض عبد الظاهر عدة مشاكل تواجه القليوبية مثل مشكلة النظافة ومشكلة أعمدة الانارة والمطبات الصناعية المقامة بشكل خاطئ ومشكلة العشوائيات التي استفحلت بطريقه كبيره جدا

واصدر عبد الظاهر قرار بإقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الجزار بمركز بنها نظرا لتدني مستوي الخدمات والشوارع داخل القرية وإرتفاع نسبة التعديات والإشغالات بالمنطقة بكشل مبالغ فيه وإنتشار المواقف العشوائية وسوء حالة النظافة والطرق

وقال المحافظ أن هذا الاداء أصابه بالإحباط الشديد مشيرا ان القصور ليس في القيادات فقط ولكن هناك مشكلة كبيرة سببها أطقم العمل والتي لاتقوم بأعمالها بشكل مناسب وتتسبب في حالة الفوضي التي نعيشها

> وأعلن تشكيل لجنة للمرور علي القري من خلال برنامج زمني في زمام المحافظة بالكامل تكون مهمتها التعرف علي مشاكل القري ونقاط القصور والضعف التي تعاني منها القري ووضع تصور كامل بمشاركة المواطنين لحل هذه المشاكل بسرعة واصفا حال القري والمدن وماتعانيه من فوضي ب ” الزفت ”

> وشدد المحافظ علي اهمية المحافظة علي املاك الدولة ووضع مصلحة البلاد فوق كل إعتبار ومحاسبة المخالفين سواء من المواطنين او المسئولين المتواطئين في المخالفات مشيرا ان حماية النيل امر هام ومسئولين الجميع وأنه اتفق مع وزير الري علي شن حملة مكبرة لإزالة التعديات التي يشهدها النيل في بنها واوضح المحافظ ان الوزير اكد له ان الموافقات التي يقدمها المخالفين لتقنين اوضاعهم ومنسوبة للري مزورة ولايعتد به

> كما أصدر المحافظ خلال الجلسة قرارا بتشكيل إدارة جديدة لمتابعة الطريق الزراعي والدائري داخل نطاق المحافظة وذلك لرصد أية مخالفات سواء بالبناء او التعديات علي جانبي الطرق وإزالتها في مهدها وكلف المحافظ رؤساء المدن بتعيين رئيس مسئول في كل مركز للطريق الزراعي يعمل بالتنسيق مع الإدارة المعنية بشكل يومي طوال ال24 ساعة وذلك بعد زيادة التعديات من قبل المخالفين علي الطرق العامة بشكل غير مسبوق طوال السنوات ال3 الماضية

كما أعلن عبد الظاهر تخصيص 70 فدانا حول منطقة البحيرات بعرب العليقات مركز الخانكة لإقامة أول مدينة طبية للسياحة العلاجية من نوعها بالمنطقة وطرحها للإستثمار السياحي العالمي وذلك بعد طرح المشروع العملاق علي مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة أوضح المحافظ أن منطقة البحيرات تعرضت للإهمال علي مدار السنوات الماضية ولم يفكر أي مسئول في إستغلالها برغم الإمكانات والمقومات التي تتوافر بها فأستباحها المخالفون عن طريق التعديات برغم الدراسات العملية الموجودة والتي اكدت إمكانية إستغلال هذه المنطقة لأاقامة سياحة علاجية وإستشفائية بها ومن غير المقبول ان نتركها بهذا الوضع عرضة للتعديات دون سبب

> أشار المحافظ أنه أصدر توجيهاته لجميع المسئولين بوقف أي تقنين للمخالفات القائمة وطلب من إدارة الاملاك حصرها تمهيدا لإزالتها عند البدء في المشروع

كما شكل المحافظ لجنة للقيام بعمليات الرفع المساحي علي الطبيعة وإسناد إعداد كراسة الشروط لاحد المكاتب المتخصصة ووضع التصور المبدئي لشكل المشروع الجديد الذي يساهم في إحداث نقلة نوعية جديدة للمنطقة بأكملها عن طريق المشروعات الجديدة التي يمكن إقامتها بالمدينة الطبية المقترحة بحيت تتضمن إنشاءات فندقية واماكن للإستشفاء بإستغلال مياه البحيرة النادرة وكذا إقامة مراكز طبية متخصصة في هذا المجال حيث تتميز هذه المنطقة بقربها من القاهرة والمدن الجديدة

> ودعا المحافظ كافة المستثمرين الجادين المتخصصين في هذا الشأن للتقدم بمقترحاتهم حول المشروع الذي يخلق المزيد من فرص العمل للشباب فضلا عن جذب رؤوس الأموال المتخصصة في هذا المجال