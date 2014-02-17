تقصى حقائق 30 يونيو تبدأ اجتماعها مع المنظمات الحقوقية

بدأت لجنة تقصى الحقائق في أحداث 30 يونيو جلسات حوارية مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، وطالب ممثلى المنظمات الحقوقية بضرورة إعلان ما تتوصل اليه اللجنة من معلومات على الرأى العام حتى لا تكون كسابقاتها من اللجان.

وهاجم أحمد راغب إدارة الدولة الحالية التى ما زالت مستمرة فى الإدارة القمعية للإحداث وظهر ذلك فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ومواجهة الشرطة للمتظاهرين وقتل المواطنين فى محافظات مختلفة، وطالب اللجنة بضرورة أن تكون محايدة وتضع مسؤلين محددين عن الأحداث وانتقد راغب قرار النائب العام بإلغاء ندب المستشارين بالمكتب الفنى المسئولين عن التحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق السابقة.

وعلق رئيس اللجنة أن اللجنة ليست لجنة سياسية وأنها مشكلة من رجال قانون ومهمتها محددة وهى جمع المعلومات وعرضها على الجهات المختصة ولسنا لجنة لتغير الإرادة السياسية.

وطالب ممثلوا المنظمات بوضع تقارير المنظمات القبطية حول أحداث حرق الكنائس والتهجير القسرى فى اعتبار اللجنة للتحقيق فيها كما طالبوا بضرورة انتقال أعضاء اللجنة إلى السجون والأقسام لرصد حالات التعذيب والانتهاكات الموجودة فى السجون والأقسام.

وطالب أحد ممثلى حقوق الانسان بضرورة عدم التمييز بين المصريين، بإلغاء خانة الديانة فى البطاقة والتى تميز بين المصريين ورد علية رئيس اللجنة أن الأمر ليس من اختصاص اللجنة على الرغم من أنه شخصيا يجهز مشروع قانون يطالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.