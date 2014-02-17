أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أيمن يونس ينفى مفاوضات الزمالك مع “شوقي السعيد” مدافع الإسماعيلي

Google+ Print
أيمن يونس ينفى مفاوضات الزمالك مع “شوقي السعيد” مدافع الإسماعيلي أيمن يونس ينفى مفاوضات الزمالك مع “شوقي السعيد” مدافع الإسماعيلي

أيمن يونس

نفى أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك ما تردد أن يكون وجود شوقى السعيد مدافع الإسماعيلى فى النادى له علاقة بتوقيع اللاعب على عقود إنضمامه الأبيض مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة .

وقال يونس فى تصريح خاص لوكالة “ONA” إن السعيد كان متواجدا فى التدربيات من أجل تهنئة اللاعبين وطارق السيد مدرب الفريق على الفوز الغالى الذى حققه الفريق أمس امام “ايه أس دوان ” بطل النيجر والصعود لدور الـ 32.

وأشار يونس إلى أن الإدارة لا تضم اى لاعب مرتبط بنادى وذلك فى ظل الأزمة المادية التى يمر بها النادى بالإضافة إلى سياسة ميدو المدير الفنى للإعتماد على ناشئى النادى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا