أيمن يونس ينفى مفاوضات الزمالك مع “شوقي السعيد” مدافع الإسماعيلي

نفى أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك ما تردد أن يكون وجود شوقى السعيد مدافع الإسماعيلى فى النادى له علاقة بتوقيع اللاعب على عقود إنضمامه الأبيض مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة .

وقال يونس فى تصريح خاص لوكالة “ONA” إن السعيد كان متواجدا فى التدربيات من أجل تهنئة اللاعبين وطارق السيد مدرب الفريق على الفوز الغالى الذى حققه الفريق أمس امام “ايه أس دوان ” بطل النيجر والصعود لدور الـ 32.

وأشار يونس إلى أن الإدارة لا تضم اى لاعب مرتبط بنادى وذلك فى ظل الأزمة المادية التى يمر بها النادى بالإضافة إلى سياسة ميدو المدير الفنى للإعتماد على ناشئى النادى .