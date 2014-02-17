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عمران يدعو أطفال مستشفى 57357 لافتتاح جلسة تداولات البورصة

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عمران يدعو أطفال مستشفى 57357 لافتتاح جلسة تداولات البورصة عمران يدعو أطفال مستشفى 57357 لافتتاح جلسة تداولات البورصة

محمد عمران رئيس البورصة

وجه الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية دعوته للأطفال في مختلف مراحل العلاج بمستشفى سرطان الأطفال 57357 لافتتاح جلسة التداول بحضور أطراف السوق المختلفة.

وأشار عمران خلال مشاركته فى يوم دعم سوق المال لمستشفى سرطان الأطفال 57357 إلى أنه سيتم الاجتماع مع أطراف السوق المختلفة لتقديم المقترحات لمساعدة المستشفى على التنمية المستدامة من خلال الأدوات المالية المطبقة في سوق المال للحفاظ علي المستوي الطبي الجيد المقدم للأطفال.

واستعرض رئيس البورصة خلال زيارته للمستشفى تطورات العمل بها والخطط المستقبلية للتوسعة وتطوير القدرات البحثية بها.

أ ش أ

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