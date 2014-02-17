أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الخارجية الروسية تدين الهجوم الإرهابي في طابا

Google+ Print
الخارجية الروسية تدين الهجوم الإرهابي في طابا الخارجية الروسية تدين الهجوم الإرهابي في طابا

وزير الخارجية الروسى لافروف

أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص في مدينة طابا، مؤكدة توصياتها للسياح الروس بضرورة عدم مغادرة المناطق السياحية في البلاد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان صادر من الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن موسكو تؤكد موقفها المبدئي بإدانة كافة الأعمال الإرهابية بما فيها تلك التي تستهدف سياحا أجانب.

وأعربت الخارجية الروسية عن تضامن موسكو مع القيادة المصرية في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها توصياتها السابقة للمواطنين الروس، داعية السياح الذين يزورون إلى توخي الحذر وعدم مغادرة المناطق السياحية وعدم زيارة المدن الكبرى والمناطق التي يبقى فيها خطر إرهابي كبير.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر