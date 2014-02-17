الخارجية الروسية تدين الهجوم الإرهابي في طابا

أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص في مدينة طابا، مؤكدة توصياتها للسياح الروس بضرورة عدم مغادرة المناطق السياحية في البلاد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان صادر من الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن موسكو تؤكد موقفها المبدئي بإدانة كافة الأعمال الإرهابية بما فيها تلك التي تستهدف سياحا أجانب.

وأعربت الخارجية الروسية عن تضامن موسكو مع القيادة المصرية في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها توصياتها السابقة للمواطنين الروس، داعية السياح الذين يزورون مصر إلى توخي الحذر وعدم مغادرة المناطق السياحية وعدم زيارة المدن الكبرى والمناطق التي يبقى فيها خطر إرهابي كبير.

أ ش أ