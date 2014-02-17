افتتاح وحدة عبير زهران للعناية المركزة للأطفال بمستشفى السويس العام



> افتتح اللواء العربي السروي محافظ السويس وحدة عبير زهران للعناية المركزة للأطفال بمستشفي السويس العام وتشمل 6 حضانات بتكلفة تقدر ب 125 ألف جنيه بتبرع من عائلة زهران بالسويس .

وأكد الدكتور عبدالمنعم سالم مدير مستشفي السويس العام أن عدد الحضانات بالمستشفي وصل إلي 18 حضانة ، مشيراً إلي أنه هناك حضانات جاهزة للتشغيل في أي وقت بعد توفير العمالة اللازمة وطاقم التمريض والأطباء لها .

من المعروف ان المرحومة عبير زهران من ابناء السويس وكانت تعمل بشركة السويس لتصنيع البترول ووالدها محمد وهبي زهران من رجال الأعمال بالمحافظة .

حضر الافتتاح المهندس محمد

مرسي السكرتير العام المساعد والدكتور محمد العزيزي مدير عام الصحة والدكتور عبدالمنعم سالم مدير عام مستشفي السويس العام والدكتور جمال توفيق رئيس قسم الأطفال والدكتور ياسر سمير رئيس وحدة العناية المركزي للأطفال ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والأطباء وأهل وأصدقاء المرحوم عبير زهران .