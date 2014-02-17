أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مجلس كنائس مصر يحتفل غدا بالذكرى الأولى لتأسيسه

Google+ Print
مجلس كنائس مصر يحتفل غدا بالذكرى الأولى لتأسيسه مجلس كنائس مصر يحتفل غدا بالذكرى الأولى لتأسيسه

البابا-تواضروس-الثاني

 

يحتفل مجلس كنائس بمناسبة مرور عام على تأسيسه مساء غد الثلاثاء بذكرى مرور عام على تأسيسيه وذلك في احتفالية تقام بالمركز الثقافى القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس فى 18 فبراير 2013، بحضور رؤساء وممثلى الكنائس المصرية ، وذلك بمقر المركز الثقافي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية .

ويضم المجلس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية الشقيقة فى مصر، الطائفة الإنجيلية (الكنائس الإنجيلية)، الكنيسة الكاثوليكية ، كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس ، الكنيسة الأسقفية .

والمجلس هو هيئة كنسية يعمل على خدمة الكنائس الأعضاء والوطن ، وهو لا يعمل فى السياسة ولا يتدخل فيها. والكنائس الأعضاء فى هذا المجلس كنائس مستقلة فى ذاتها ، وفى نظامها ، وعقائدها .

ويتعاون المجلس مع المجالس المسكونية المسيحية والمتفق عليها حاليا من الجميع ، وهى مجلس الكنائس العالمى ، مجلس كنائس الشرق الأوسط ، مجلس كنائس أفريقيا .

ويهدف المجلس إلى تعميق المحبة وحياة الشركة والتعاون بين الكنائس بكل مذاهبها فى مصر، والسعى نحو وحدتها ، وتدعيم العمل المسيحى وخدمة الوطن تحت مظلة المواطنة المصرية الأصيلة .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر