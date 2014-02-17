مجلس كنائس مصر يحتفل غدا بالذكرى الأولى لتأسيسه

يحتفل مجلس كنائس مصر بمناسبة مرور عام على تأسيسه مساء غد الثلاثاء بذكرى مرور عام على تأسيسيه وذلك في احتفالية تقام بالمركز الثقافى القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس فى 18 فبراير 2013، بحضور رؤساء وممثلى الكنائس المصرية ، وذلك بمقر المركز الثقافي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية .

ويضم المجلس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية الشقيقة فى مصر، الطائفة الإنجيلية (الكنائس الإنجيلية)، الكنيسة الكاثوليكية ، كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس ، الكنيسة الأسقفية .

والمجلس هو هيئة كنسية يعمل على خدمة الكنائس الأعضاء والوطن ، وهو لا يعمل فى السياسة ولا يتدخل فيها. والكنائس الأعضاء فى هذا المجلس كنائس مستقلة فى ذاتها ، وفى نظامها ، وعقائدها .

ويتعاون المجلس مع المجالس المسكونية المسيحية والمتفق عليها حاليا من الجميع ، وهى مجلس الكنائس العالمى ، مجلس كنائس الشرق الأوسط ، مجلس كنائس أفريقيا .

ويهدف المجلس إلى تعميق المحبة وحياة الشركة والتعاون بين الكنائس بكل مذاهبها فى مصر، والسعى نحو وحدتها ، وتدعيم العمل المسيحى وخدمة الوطن تحت مظلة المواطنة المصرية الأصيلة .

أ ش أ