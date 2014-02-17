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عيسى يستضيف رئيس المصرية للإتصالات مساء اليوم على أون تي في

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عيسى يستضيف رئيس المصرية للإتصالات مساء اليوم على أون تي في عيسى يستضيف رئيس المصرية للإتصالات مساء اليوم على أون تي في

ابراهيم عيسى

يستضيف الإعلامى إبراهيم عيسى فى حلقة اليوم من برنامج 25/30، والذى يذاع العاشرة مساء من الأحد إلى الأربعاء على قناة أون تى فى، المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات فى حوار للتحدث على الكابلات البحرية وأهميتها لمصر فى ظل موقعها الجغرافى المتميز وكيفية الاستفادة منها فى عائدات الدخل القومى.

ويناقش الإعلامى إبراهيم عيسى فى فقرة المائدة المستديرة الحالة النفسية للطلاب بعد قيام جامعة عين شمس بإنشاء عيادات نفسية بالجامعة للطلاب، ويتم استضافة د. محمد الطوخي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الطلاب وهو صاحب فكرة إنشاء العيادات النفسية بالجامعة،  ود. إبراهيم مجدى أخصائى طب نفسى وأحد الأطباء القائمين على العيادات بجامعة عين شمس، و د.هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وإسلام فوزي رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.

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