مصرع مفتش محاكم قنا فى خصومة ثأرية

لقى مفتش محاكم قنا مصرعه ، اليوم الإثنين ، إثر إصابته بأعيرة نارية ، فيما أصيب سائق توك توك فى تجدد خصومة ثأرية بمركز فرشوط شمال محافظة قنا .

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بمصرع مفتش محاكم قنا يدعي نادي محمدين سمري، والمنتمي لعائلة “السحالوة” بعدما تربص به أفراد من عائلة المخالفة حال استقلاله توك توك بناحية السوق بمدينة فرشوط، وأمطره بوابل من الأعيرة النارية وإصابة قائد المركبة .

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث للسيطرة علي الموقف ومنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

أ ش أ