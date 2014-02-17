أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع مفتش محاكم قنا فى خصومة ثأرية

Google+ Print
مصرع مفتش محاكم قنا فى خصومة ثأرية مصرع مفتش محاكم قنا فى خصومة ثأرية

إطلاق نار أرشيفية

لقى مفتش محاكم قنا مصرعه ، اليوم الإثنين ، إثر إصابته بأعيرة نارية ، فيما أصيب سائق توك توك فى تجدد خصومة ثأرية بمركز فرشوط شمال محافظة قنا .

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بمصرع مفتش محاكم قنا يدعي نادي محمدين سمري، والمنتمي لعائلة “السحالوة” بعدما تربص به أفراد من عائلة المخالفة حال استقلاله توك توك بناحية السوق بمدينة فرشوط، وأمطره بوابل من الأعيرة النارية وإصابة قائد المركبة .

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث للسيطرة علي الموقف ومنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا