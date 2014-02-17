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تيار الشراكة: مشروع لتأهيل الشباب لتمثيل ثورته فى المحليات والبرلمان

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تيار الشراكة: مشروع لتأهيل الشباب لتمثيل ثورته فى المحليات والبرلمان تيار الشراكة: مشروع لتأهيل الشباب لتمثيل ثورته فى المحليات والبرلمان

أكد شادى الغزالى حرب عضو المكتب التنفيذى لتيار الشراكة الوطنية، أن الشباب عليه أن يبدأ العمل على المناطق الخاصة بدائرته ليبنى نفسه وخلق قاعدة واسعة له سواء كان سيخوض الانتخابات البرلمانية، أو المحلية الدورة القادمة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا الأمر أصبح من الضرورى أن يقوم الشباب به، خاصة وأنه لم يعد يجد من يعبر عنه ويترجم أهداف ثورته ومبادئها وأن النخبة السياسة لم تعد تملك التعبير عما يريد، لافتا أن الحل فى ذلك هو أن يقتحم السياسة بشكل يفيد الشعب وأهالى منطقته.

وأشار الغزالى حرب إلى أن التيار يعمل على البدء فى مشروع حقيقى لتأهيل الشباب حتى يكون هناك كوادر حقيقية قادرة على تمثيل المواطنين فى دائرته، موضحا أن الشباب أمامهم تحدى حقيقى فى انتخابات المحليات، حيث إنه وفقا للدستور المفترض أن يكون هناك 12 ألف شاب فى المحليات، لكن التحدى الأكبر ليس فى العدد بل فى إنجاح شباب قادرين على تمثيل ثورتهم وتحقيق مبادئها وأهدافها.

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مصر 365