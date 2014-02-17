معتز الحفناوى: مجلس نقابة المهندسين الإخوانى أهدر 11 مليون جنيه

أكد المهندس معتز الحفناوى القائم بأعمال أمين عام نقابة المهندسين أن المجلس الإخوانى السابق لم يكن حريصاً على مصلحة النقابة، ولا المهندسين حيث قام بالاتفاق مع إحدى شركات المقاولات لحل كافة النزاعات، والخلافات بمبلغ لا يتجاوز 1,5 مليون جنيه، إلا أن الجهاز الإدارى بالنقابة فوجئ بالشركة تقوم بتسويف الاتفاق الودى، وتلجأ للتحكيم وذلك بالاتفاق مع هيئة المكتب، وتم تعيين محكم من خارج النقابة، ولم يتم تقديم المستندات الدالة عن وجهة نظر النقابة والدفاع عن مصالحها لهيئة التحكيم مما تسبب فى صدور قرار تحكيم يلزم النقابة بدفع 5ملايين جنيه، وصدور أمر بصرف 4ملايين جنيه من مستحقات المقاول قبل الرجوع للإدارة المالية والقانونية لدراسة أسباب الحكم.

وأكد الحفناوى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق بين كل من نقيب المهندسين السابق والأمين العام وشركة المقاولات على التنازل عن 12% من قيمة التحكيم بقيمة 4ملايين جنيه لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية على أن تخصص هذه الأموال للمعاشات الاستثنائية بصندوق أسموه بشهداء ومصابى ومعتقلى أحداث رابعة العدوية والنهضة، صرف منها أكثر من مليون ونصف جنيه على حالات التعويض دون إثبات من الدولة بانطباق شروط شهداء ومصابى الثورة على هذه الحالات.

وأضاف الحفناوى أن الفساد الذى تسبب فى غرامات وأعباء تحملتها نقابة المهندسين تصل إلى11مليون جنيه، جميعها تم إهدارها وخسارتها بقضايا تحكيم كان من الممكن توفيرها بالحلول الودية بين النقابة وهذه الشركات خارج إطار التحكيم الذى لجأ له مجلس النقابة الإخوانى لتمويل عملياتهم الإرهابية أثناء وبعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأشار إلى أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام بكل هذه المخالفات الجسيمة التى يجب وأن يحاسب عليها هذا المجلس.

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