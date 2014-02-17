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الصحة: 13% النسبة النهائية لإضراب الأطباء على مستوى الجمهورية

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الصحة: 13% النسبة النهائية لإضراب الأطباء على مستوى الجمهورية الصحة: 13% النسبة النهائية لإضراب الأطباء على مستوى الجمهورية

قالت الدكتورة مها الربَّاط، وزيرة الصحة والسكان، إن تقارير المتابعة النهاية لغرفة الأزمات بالوزارة أكدت أن نسبة الإضراب الجزئى بلغت 13%، حيث إن 449 مستشفى على مستوى الجمهورية، من إجمالى 514، لم تشارك فى الإضراب الجزئى اليوم، فيما حدث إضراب جزئى فى العيادات فى 65 مستشفى بعد انضمام عيادتين بمحافظة أسوان إلى الإضراب.
> وأشارت الرباط، فى تصريحات صحفية، إلى أن 7 محافظات على مستوى الجمهورية قاطعت الإضراب الجزئى صباح اليوم، وهى محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والفيوم والوادى الجديد والدقهلية والقليوبية، إضافة إلى جميع المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية والأمانة العامة للصحة النفسية.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه لم يتم تلقى أى شكاوى من المرضى من قبل الخدمات الطبية المقدمة، حيث تعمل أقسام الاستقبال والطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.

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