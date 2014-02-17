غدا.. نظر استئناف 46 إخوانيا على حبسهم سنتين لخرقهم قانون التظاهر بشبرا

تبدأ غدا محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة، نظر الاستئناف المقدم من 46 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية، على حكم محكمة أول درجة الذى قضى بمعاقبتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر بدائرة قسم أول وثان شبرا الخيمة.

كانت محكمة جنح شبرا الخيمة المنعقدة بكفر شكر برئاسة المستشار هيثم أبو جبل، وبحضور مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، قضت فى القضية رقم 1168 لسنة 2014 بمعاقبة 14 إخوانيا بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم بعد القبض عليهم لاتهامهم بتنظيم مظاهرة دون تصريح من الجهات المختصة، ومحاولة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور بعدد من اللجان.

كما قضت دائرة المستشار محمد عزت بمعاقبة 32 آخرين من أعضاء الإخوان بمعاقبتهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه لاتهامهم بخرق قانون التظاهر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وذلك فى القضية رقم 27077 لسنة 2014.

تقدم المتهمون بطلب لاستئناف الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة، والتى حدد لها جلسة غدا لبدء أولى جلساتها.