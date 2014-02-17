أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

10 نصائح سريعة من خبير التجميل Alex babsky

Google+ Print
10 نصائح سريعة من خبير التجميل Alex babsky 10 نصائح سريعة من خبير التجميل Alex babsky

"تفاصيل بسيطة لطلة خالية من العيوب"، هذه هي قاعدة خبير التجميل الشهير Alex babsky. ولكن السيدات أثناء بحثهن عن الجمال قد يُغفلن هذه التفاصيل البسيطة، فيقعن في العديد من الأخطاء التي تقلل من جاذبيتهن، وتمنعهن من الوصول إلى الجمال الكامل.

"سيِّدتي نت" ينقل لك، في ما يلي، نصائح خبير التجميل العالمي Alex babsky في هذا المجال:

1. انفضي الزوائد من على فرشاة بودرة الأساس أو الخدود قبل وضعها على بشرتك.
2. استخدمي كريم الأساس المطابق للون بشرتك أو الأفتح منها بدرجة واحدة فقط.
3. كريم إخفاء العيوب لا غنى عنه مهما حدث، لذا لا تخرجي من منزلك قبل تطبيقه.
4. وازني بين ألوان الظلال والشفاه، بحيث يكون أحدهما جريئاً والآخر هادئاً.
5. أتبعي كريم الأساس بطبقة من البودرة الحرة.
6. طبقي ظلال العيون وجفونك نصف مفتوحة، حتى يكون باستطاعتك توزيع اللون بسلاسة.
7. ضعي عدة طبقات من الماسكرا، ثم أزيلي الزوائد، وفرقي الرموش باستخدام مشط أو فرشاة صغيرة.
8. ليكن أحمر الخدود فاتحاً للمزيد من إشراقة إطلالتك.
9. ضعي طبقة خفيفة من كريم الأساس على شفاهك قبل أحمر الشفاه ليقوم بتثبيته.
10. تجنبي الفراغات التي تقع بين الرموش وقلم تخطيط العينين.

تابعي هنا:

أبسط الخطوات لتصغير الأنف بالمكياج!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي