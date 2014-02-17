10 نصائح سريعة من خبير التجميل Alex babsky

"تفاصيل بسيطة لطلة خالية من العيوب"، هذه هي قاعدة خبير التجميل الشهير Alex babsky. ولكن السيدات أثناء بحثهن عن الجمال قد يُغفلن هذه التفاصيل البسيطة، فيقعن في العديد من الأخطاء التي تقلل من جاذبيتهن، وتمنعهن من الوصول إلى الجمال الكامل.

"سيِّدتي نت" ينقل لك، في ما يلي، نصائح خبير التجميل العالمي Alex babsky في هذا المجال:

1. انفضي الزوائد من على فرشاة بودرة الأساس أو الخدود قبل وضعها على بشرتك.

2. استخدمي كريم الأساس المطابق للون بشرتك أو الأفتح منها بدرجة واحدة فقط.

3. كريم إخفاء العيوب لا غنى عنه مهما حدث، لذا لا تخرجي من منزلك قبل تطبيقه.

4. وازني بين ألوان الظلال والشفاه، بحيث يكون أحدهما جريئاً والآخر هادئاً.

5. أتبعي كريم الأساس بطبقة من البودرة الحرة.

6. طبقي ظلال العيون وجفونك نصف مفتوحة، حتى يكون باستطاعتك توزيع اللون بسلاسة.

7. ضعي عدة طبقات من الماسكرا، ثم أزيلي الزوائد، وفرقي الرموش باستخدام مشط أو فرشاة صغيرة.

8. ليكن أحمر الخدود فاتحاً للمزيد من إشراقة إطلالتك.

9. ضعي طبقة خفيفة من كريم الأساس على شفاهك قبل أحمر الشفاه ليقوم بتثبيته.

10. تجنبي الفراغات التي تقع بين الرموش وقلم تخطيط العينين.

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