أصول تطبيق حنة الشعر على الطريقة الخليجيّة

تتهافت العديد من الفتيات على مراكز التجميل لتغيير لون الشعر باستخدام الحنة؛ ظناً منهن أن الحنة ما هي إلا وسيلة لتغيير لون الشعر وتحسين إطلالته.

ولكن على الرغم من أن الحنة هي بالفعل من أفضل طرق تحسين مظهر وإطلالة الشعر، إلا أن فوائدها تتجاوز هذا الأمر لتتضمن العديد من الفوائد الأخرى كتغذية الشعر، وتنعيمه، وتخليصه من مشكلتي التطاير والتقصف.

ولكي تحصلي على الإطلالة الجذابة التي تحلمين بها من جهة، وعلى تغذية شعرك وتدليله من جهة أخرى، عليك تكرار استخدام الحنة على شعرك وفق الطريقة الخليجيّة الأكثر استعمالاً، لأن تأثيرها ليس بقوة المستحضرات الكيميائية الأخرى كصبغات الشعر، وإنما تحتاج منك الحنة إلى تكرار استخدامها مرة أسبوعياً لمدة أربعة أسابيع على الأقل لتحصلي على شعر ناعم ومفرود ولون أروع.

ولأن عملية الذهاب إلى مركز التجميل أسبوعياً قد تكون أمراً مكلفاً، فإن "سيِّدتي نت" ينقل لك هذه الطريقة المنزلية السريعة لاستخدام الحنة في المنزل... إليك الخطوات في ما يلي:

المكونات:

1. كوب ونصف من الحنة.

2. عصير ليمونتين.

3. كوب من الماء الساخن.

4. ملعقة من خل التفاح.

5. إذا كنت تريدين الحنة حمراء اللون أضيفي كوباً من الكركديه، و3 ملاعق من قشر الرمان.

6. وإذا كنت تريدينها شقراء اللون أضيفي 3 ملاعق من الكركم.

7. وإذا كنت تريدينها بنية اللون أضيفي 3 ملاعق من الكاكاو الخام، وملعقة إضافية من خل التفاح.

8. يمكنك إضافة علبة من الزبادي إذا كان شعرك جافاً.

الطريقة:

• امزجي مكونات الحنة في اليوم السابق، وضعيها في وعاء مغلق حتى تتخمر جيداً.

• اغسلي شعرك حتى يكون نظيفاً، ثم قسميه إلى 4 أو 8 أقسام.

• ارتدي القفازات حتى لا يلتصق اللون على أصابعك.

• قومي بوضع قطعة من القماش القديم فوق ملابسك، أو ارتدي إحدى القطع القديمة التي لم تعودي بحاجة إليها، فلون الحنة قد يفسد ملابسك.

• ابدئي بفك أول قسم في شعرك، ثم افردي الحنة على هذا القسم خصلة خصلة باستخدام فرشاة خاصة، مع مراعاة تغذية فروة الرأس جيداً الحنة أولاً، ثم فردها على باقي الخصلات حتى الأطراف.

• كرري هذه العملية على جميع خصلات هذا القسم، ثم ابدئي بقسم آخر، وهكذا.

• عند الانتهاء من جميع أجزاء الشعر، قومي باستخدام أصابعك لتدليك فروة الرأس حتى تضمني وصول الحنة إلى جميع بصيلات الشعر، وتشبع فروة الرأس بها.

• دلكي باقي أجزاء شعرك لضمان وصول الحنة إلى جميع خصلات الشعر، ولكن تجنبي فرك الشعر بقوة حتى لا يتكسر.

• لفي شعرك بالكامل على شكل كعكة واسعة، وغطيه بواسطة كيس الشعر.

• ضعي أجزاء من القطن خلف الأذن وعند الجبهة لضمان عدم تلوثها بالحناء عندما ترتفع درجة حرارتها.

• اتركي الحنة على شعرك لمدة 8 ساعات على الأقل، وإذا كنت لا تستطيعين تحملها كل هذه المدة يمكنك تمرير مجفف الشعر الكهربائي على الحرارة المتوسطة فوق كيس الشعر لمدة دقائق لرفع درجة حرارة الحنة ، وبالتالي زيادة فعاليتها.

• بعد الانتهاء قومي بغسل شعرك بالماء الجاري، ويفضل أن يكون الماء فاتراً، حتى تتفكك أجزاء الحنة التي قد تكون جافة وعالقة على الشعر.

• استخدمي البلسم فقط على شعرك، ولا تستخدمي الشامبو إلا بعد مرور 24 ساعة، وذلك لضمان ثبات اللون.

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