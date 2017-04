Twelve Years A Slave يفوز بجائزة BAFTA كأفضل فيلم

أعلنت الأكاديمية البريطانية للسينما وفنون التلفزيون التي تمنح سنوياً جوائز الـ BAFTA عن الفائزين في حفلها الـ 67 الذي جرى في دار الأوبرا الملكية في لندن بحضور حشد كبير من نجوم السينما والمشاهير.

ففاز فيلم Twelve Years A Slave للمخرج Steve McQueen بجائزة أفضل فيلم وقال هذا الأخير عند استلامه هذه الجائزة "ما زال هناك 21 مليون يعيشون كعبيد في جميع أنحاء العالم"، مضيفاً "آمل انه بعد 150 عاماً من الآن لن تكون هناك متناقضات تجعل مخرجاً آخر يقوم بعمل هذا الفيلم". وفاز الممثل البريطاني Chiwetel Ejiofor عن دوره فيه بجائزة أفضل ممثل، وعند إستلامه الجائزة أكد الممثل أنه "يشعر بشرف كبير" لفوزه بالجائزة ولحصوله على فرصة للعمل في "فيلم يحمل قيماً كهذه".

وفاز فيلم Gravity الذي شارك في بطولته George Clooneyو Sandra Bullock بـ ست جوائز كأفضل فيلم بريطاني وأفضل مخرج للمكسيكي Alfonso Cuaron وأفضل صوت وأفضل موسيقي لـ Steven Price وأفضل تصوير لـ Emmanuel Lubezki أفضل مؤثرات بصرية.

وفاز فيلم American Hustle للمخرج David O. Russell بثلاث جوائز كأفضل ممثلة لـ Jennifer Lawrence وأفضل ماكياج وشعر وأفضل سيناريو أصلي لـ David O. Russell و Eric Warren Singer.

ونال فيلم The Great Gatsby للمخرج Baz Luhrmann جائزتين كأفضل تصميم ملابس وأفضل ديكور وفاز الفيلم الإيطالي The Great Beauty للمخرج والسيناريست Paolo Sorrentino بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

في فئات التمثيل، فازت الممثلة الاسترالية Cate Blanchett بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Blue Jasmin للمخرج Woody Allen. وأهدت Blanchett جائزتها الى روح الممثل الامريكي Philip Seymour Hoffmanالذي عثر عليه ميتاً قبل أسبوعين. وفاز الممثل الصومالي Barkhad Abdi بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Captain Phillips للمخرج Paul Greengrass.

كما فاز فيلم Rush للمخرج Ron Howard بجائزة أفضل مونتاج ونال فيلم Philomena للمخرج Stephen Frears جائزة أفضل سيناريو مقتبس وفاز فيلم Frozen للمخرجين Chris Buck و Jennifer Lee بجائزة أفضل فيلم كرتوني. ومنحت جائزة أفضل وثائقي لفيلم The Act Of Killing للمخرج Joshua Oppenheimer.

ونال Will Poulter جائزة أفضل ممثل صاعد وحصد المخرج والسيناريست Kieran Evans جائزة أفضل مخرج صاعد عن فيلمه Kelly + Victor وفاز فيلم Room 8 بجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير ونال فيلم Sleeping With The Fishes للمخرج Yousif Al-Khalifa جائزة أفضل فيلم بريطاني كرتوني قصير.

ومنح المخرج Peter Greenaway جائزة تكريمية عن مجمل أعماله كما منحت الممثلة Helen Mirren جائزة BAFTA فخرية.