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كريستيانو رونالدو وصديقته الأكثر انسجاماً في عالم كرة القدم

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كريستيانو رونالدو وصديقته الأكثر انسجاماً في عالم كرة القدم كريستيانو رونالدو وصديقته الأكثر انسجاماً في عالم كرة القدم

جاء لاعب كرة القدم البرتغالي Cristiano Ronaldo وصديقته عارضة الأزياء Irina Shayk على رأس قائمة أفضل ثنائي منسجم في عالم كرة القدم.

وأتت هذه النتائج التي نشرتها مجلة "دون بالون" الفرنسية المختصة بأخبار المشاهير، بناءً على تصويت الجمهور، إذ وجد الجمهور أن جمال جسم كلّ من Ronaldo وخطيبته يجذب أكثر من جمال وجههما وثرائهما.

واحتلّ لاعب مانشستر يونايتد المعتزل David Beckham وزوجته مصمّمة الأزياء الشهيرة Victoria Beckham المركز الثاني في القائمة، فيما كان المركز الثالث من نصيب لاعب برشلونة Lionel Messi والعارضة Antonella Rroccuzzo، والمركز الرابع من نصيب اللاعب الأمريكي Steven Gerrard وزوجته Alex Gerrard.

واللافت أن الثنائي الشهير لاعب برشلونة Gerard Pique وShakira أتى في المرتبة الخامسة.

هنا القائمة مع النسب المئوية التي حصل عليها كل ثنائيّ:

1- Cristiano Ronaldo وIrina Shayk بنسبة 18 في المئة

2- David Beckham وVictoria Beckham بنسبة 14 في المئة

3- Lionel Messi وAntonella Roccuzzo بنسبة 11 في المئة

4- Steven Gerrard وAlex Gerrard بنسبة 9 في المئة

5- Gerard Pique و Shakira بنسبة 8 في المئة

6- اللاعب الإنجليزي Frank Lampard وزوجته المراسلة التلفزيونية Christine Bleakley بنسبة 7 في المئة

7- اللاعب الإسباني Iker Casillas وشريكته مقدمة البرامج Sara Carbonero بنسبة 6 في المئة

8- اللاعب الإنجليزي Wayne Bridge وصديقته المغنية Frankie Sandford بنسبة 5 في المئة

9- لاعب ريال مدريد Gareth Bale وشريكته Emma Rhys-Jones بنسبة 4 في المئة

10- اللاعب الإنجليزي Peter Crouch وزوجته عارضة الأزياء البريطانية Abbey Clancy بنسبة 3 في المئة

 

 

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