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مشاهير حلّقوا بعد فشل ذريع

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مشاهير حلّقوا بعد فشل ذريع مشاهير حلّقوا بعد فشل ذريع

أهم نجوم العالم وأكثرهم شهرةً سلكوا طريق النجاح بخطوات متوازنة ومتماسكة ومدروسة حتى وصلوا إلى ما هم عليه. لكن ثمة خطوات جوهرية سبقت هذا النجاح... وقد كان الفشل هو الحدّ الفاصل بين الإخفاقات والإنجازات. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الفشل هو الدافع الأقوى للتحسين ورسم الأهداف.

وقد قيل إن مَن لم يفشل هو من لم يجرّب شيئاً في حياته. وأشهر من أشار إلى ذلك هو Thomas Edison الذي قال: "أنا لم أفشل، بل أنا جرّبت 10000 طريقة فقط، وكلها لم تنجح".

فإليكم سرّاً من أسرار نجاج النجوم وهو الفشل،  تصفحوا الصور وألقوا نظرة على أبرز الإخفاقات التي صنعتهم.

 

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