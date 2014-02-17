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الأمير وليام يقدّم جائزة "البافتا"

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الأمير وليام يقدّم جائزة "البافتا" الأمير وليام يقدّم جائزة "البافتا"

قام الأمير William بتقديم جائزة البافتا إلى الممثلة Helen Mirren في حفل لتوزيع الجوائز، يوم الأحد، في لندن.

Helen الممثلة الأمريكيّة الحاصلة على عدة جوائز عالمية، منها الـAcademy Awards والـGolden ،Globes والتي تسلمت جائزة الـ Bafta هذا العام من الأمير William، لعبت دور جدّته الملكة Elizabeth الثانية في عام 2006. وقد نوّه الأمير بدورها المذهل والاستثنائي، ومازحها بالقول: "يجب أن أناديك يا جدتي".

يُذكر أنّ الأمير William البالغ من العمر 31 عاماً طيّار لمروحية إنقاذ، ووالد للأمير George، ويخوض راهناً تجربة تقديم الجوائز.

أما الممثلة Mirren فعبّرت في الكواليس عن فرحتها باستلام جائزتها من الأمير، معتبرة أنّ ذلك كان شرفاً لها، لا سيّما أنها تراه للمرة الأولى، وقد وجدته وسيماً وجذّاباً جداً.

 

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