"سيدتي"لملحم بركات:لن ننشر تسجيل المقابلة احتراماً لسنّك

نجح برنامج "المتهم" لمقدميه الزميلين رجا نصر الدين ورودولف هلال في اجتياز الاختبار الأصعب في حلقته الأولى، التي استضافت الموسيقار ملحم بركات، فعلى الرغم من ضبابية إجابات الموسيقار، وعدم قدرته على الإقناع، وصراخه مرات عدّة بوجه الزميلين، التزم هذان الأخيران الهدوء، وقدّما حلقة مثيرة من كافة الجوانب.

البرنامج الذي تعرضه مساء كل أحد قناتا LBCI وLDC يقوم على فكرة المواجهة بين المقدمين والضيف، البداية كانت صادمة، أعلن الموسيقار أنّ عمره 82 عاماً، وهو ربما كان أكثر ما أثار روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، فالموسيقار لا يزال يحافظ على لياقته البدنية، حيويته، صوته، وروحه المرحة رغم الغضب الذي كان يلف ملامحه طوال الحلقة.

كل تصريحاته الأخرى لم تكن على قوتها مثيرة للاستغراب، فالموسيقار اعتاد على إطلاق التصريحات ونفيها، ومنها تصريحه المثير عن الفنّانة نجوى كرم، الذي أطلقه في مقابلة مع "سيدتي" قبل أسبوعين، ليعود وينفيه في حلقة الأمس، مؤكداً أنّه لم يقل كلاماً مسيئاً في حق نجوى، رغم أن التسجيل لا يزال بحوزتنا، ورغم أنه بإمكاننا عرضه على موقعنا، إلا أنّ احترامنا لسن الموسيقار وتاريخه، وثقتنا بأنّ الجمهور بات يستمع إلى الفنان الكبير يلقي التهم جزافاً ولا يصدقه تمنعنا من نشر التسجيل.

تحدّث الموسيقار مطوّلاً عن سبب خلافه مع نجوى، الكثير من التفاصيل بدا بعضها معروفاً للجمهور وبعضها الآخر مملاً، خصوصاً من فنان اعتاد على إطلاق التصريح ونفيه في اليوم التالي، ليصبح معيار فضول الجمهور ردّات فعل الموسيقار الطريفة لا مضمون ما سيقوله.

لعلّ أبرز ما في الحلقة كان إعلان الموسيقار تأييده لحزب الله، ودفاعه عن فيروز في موقفها من أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله الذي أكّد أنه بدوره يكنّ له كل الحب والاحترام، رغم كل ردود الفعل المنتقدة التي قد يتعرّض لها، والتي بدا أنّه مستعد لها.

ملحم بركات أعلن خلال الحلقة أنّها ستكون المقابلة الأخيرة التي سيطل بها على شاشة التلفزيون، مستنكراً الانتقادات والهجوم الذي يتعرّض له وهو في عمره هذا، غضب، صرخ، علا صوته، وفي كل الحالات بدا طريفاً، أثار موجة من الصخب على مواقع التواصل الاجتماعي، كان هو الحدث مساء أمس، رغم أنّ تصريحاته لم تأت بجديد.

ولأن محاورة فنّان مزاجي وإبقاءه في الستوديو حتى نهاية الحلقة هي بحد ذاتها إنجازاً، يبقى أن نعترف بأنّ الزميلين رجا ورودولف حقّقا إنجازاً في الحلقة الأولى من البرنامج، وخرجا بمادّة مثيرة للجدل.

تابعوا مقابلة ملحم بركات مع "سيدتي نت" عبر هذا الرباط

ملحم بركات: كثيرون يعرفون عن علاقتي العاطفيّة بـ"نجوى"

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"