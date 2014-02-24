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الإمارات تدعم مصر ببناء 800 مدرسة نصيب مدينة مشتول السوق 10 مدارس بمجهودات رئيس مدينتها

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الإمارات تدعم مصر ببناء 800 مدرسة نصيب مدينة مشتول السوق 10 مدارس بمجهودات رئيس مدينتها الإمارات تدعم مصر ببناء 800 مدرسة نصيب مدينة مشتول السوق 10 مدارس بمجهودات رئيس مدينتها

كتب/ عبدالحميد شومان
أكد الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم، أن التسرب من التعليم يعد اكبر المشكلات التى تواجهها وزارة التعليم، مشيرا الى ان الوزارة اعدت مشروعا لمكافحة التسرب من خلال فتح فصول جديدة فى اى مكان متاح
الحصرى اشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة التعليم ، الى ان السبب الناتج فى مشكلة التسرب من التعليم هو الخلل الموجود فى المبانى المدرسية وتوزيعه على القرى والفصول، موضحا ان الوزارة تبنى خلال العام 8 الالاف فصل، مضيفا ان دولة الامارات الشقيقة تدعم هذا المشروع من خلال بناء 800 مدرسة، يبدأ فى تنفيذ المشروع ببناء 100 مدرسة حاليا، كدفعة اولى، على ان تسلم 46 مدرسة بداية العام الدراسى الحالى
وبحرص من المهندس وجيه صدقي  رئيس مدينة مشتول هم علي الفور ورفع مذكرة الي محافظ الشرقية بطلب أن تكون مدينة مشتول ضمن  خطة المائة مدرسة الأولي .. حيث وافق علي الفور .
وجاري  عملية التبرعات بقطع الأراضي بالمدينة وكانت المبادرة الأولي من أحد المواطنين ويدعي محمود رشدي حميد  حيث تمني  رئيس المدينة المزيد من التبرع حتي لا تفوت الفرصة علي مدينتنا وتتحول ميزانية البناء والتشييد التي تبنتها دولة الإمارات العربية الشقيقة الي مراكز أخري.
وبدوره توجه صدقي صباح اليوم الي ديوان عام المحافظة ليعرض علي  محافظ الشرقية خطة العمل وجديته من أهالي المدينة .

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