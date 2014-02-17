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حارس لاتسيو مهدد بالاستبعاد من منتخب إيطاليا

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حارس لاتسيو مهدد بالاستبعاد من منتخب إيطاليا حارس لاتسيو مهدد بالاستبعاد من منتخب إيطاليا

روما /أ ش أ/ أصبح فيدريكو ماركيتى حارس المرمى الأساسي للاتسيو مهددا بأن يفقد فرصته في الانضمام للمنتخب الإيطالي الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم بالبرازيل الصيف المقبل في حالة ما إذا استمر جلوسه على مقاعد البدلاء لفريقه كبديل للحارس الألباني اتريت بريشا.

وكان ايدى ريجا مدرب لاتسيو قد اعتمد بصورة أساسية على بريشا في حراسة مرمى الفريق منذ عودته كمدرب للنادي في يناير الماضي.

وذكرت صحيفة (جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية أن تشيزارى برانديلى مدرب الاتزورى بدأ بالفعل يبحث خيارات اخرى في مركز حراسة المرمى خاصة في حالة استمرار جلوس ماركيتى على مقاعد البدلاء لفترة أطول.

وقد ربطت الكثير من الأنباء بين ماركيتى وعدد من الأندية الأخرى حيث يبدو من المرجح أنه سيرحل عن لاتسيو في الموسم الصيفي القادم.

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فيديو اليوم السابع

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