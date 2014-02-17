نافاس: برشلونة لم يعد كما كان .. وسيتي سيفوز

يؤمن خيسوس نافاس جناح مانشستر سيتي بقدرة فريقه على عبور برشلونة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد.

وقال نافاس لصحيفة (دايلي إكسبرس) البريطانية: "ربما لم يعد برشلونة كما كان منذ أربعة سنوات، إنه من الصعب أن تستمر على نفس أسلوب لعبك لفترة طويلة".

وأضاف "منافسك سيدرس خطتك وينجح في وجود الخطة اللازمة لكسر التكتيك وهذا ما حدث مع برشلونة".

وتحدث نافاس عن قوة فريقه التي أصبح عليها مانشستر سيتي وقدرته على إسقاط برشلونة.

وأشار الإسباني "إنهم لم يكن يسعون للمجيء إلى مانشستر، مدربنا (مانويل بيلجريني) يعلمهم جيدا، وهذه ميزة قوية بالنسبة لنا".

وتابع "سيجدون أننا فريق قوي للغاية ويسنفوز عليهم نلعب جيدا، ونصنع الفرص والأهم أننا نستمتع بالأداء الذي نقدمه كالعادة".

وأردف نافاس "حقيقة، لم ننجح أمام بايرن ميونيخ في دور المجموعات على ملعبنا، ولكن هذه كانت ظروف مباراة نجحوا في التسجيل مبكرا ولم نكن في أفضل حالاتنا.. ولكن في ألمانيا الأمر اختلف".

وخسر سيتي أمام بايرن في إنجلترا 3-1، قبل أن يحقق الفوز في ألمانيا 3-2.

واختتم "لابد أن تضع في الحسبان ما قدمناه في لقاء ملعب أليانتس أرينا، هذا ما يجعلني واثق من الفوز على برشلونة".