بروتوكول تعاون بين محافظة أسيوط ووزارة الإسكان لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية



> وقعت محافظة أسيوط بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لتنفيذ 5064 وحدة سكنية بنواحي المحافظة بإجمالي تكلفة 675مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي الجديد … صرح بذلك عبد الحكيم أحمد وكيل وزارة الإسكان والمرافق بأسيوط .

> وقال عبد الحكيم أنه جاري تنفيذ 140 عمارة سكنية تضم 3360 وحدة سكنية على مساحة 60فدان بإجمالي 448 مليون جنيه بناحية إسكندرية التحرير والتي أطلق عليها اسم مدينة “30يونيه” ؛ وجاري طرح هذه الوحدات عن طريق المديرية بأسيوط مشيراً إلى أهمية هذا المشروع السكني وما سيوفره من وحدات سكنية للشباب والاسر محدودة الدخل .

> وأضاف وكيل وزارة الإسكان بأسيوط أن اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط يولي اهتماماً خاصاً بهذه المشروعات السكنية التي من المقرر انشائها بالمحافظة لما لها من أهمية كبرى للمواطن.

> ومن جانبه قرر اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط تشكيل لجنة موسعة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الاسكان الاجتماعى ووضع تصور ومخطط كامل للمرافق التى تحتاجها مطالباً باستكمال جميع المرافق والخدمات بالمناطق السكنية والانتهاء منها فى المواعيد المحددة مؤكداً أن الهدف ايجاد سكناً للمواطن يليق به ويوفر له الاستقرار الأسري .