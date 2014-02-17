المعلمون المؤقتون بمنوف يتظاهرون احتجاجاً على فصل 94 منهم تعسفياً

تظاهر، ظهر اليوم، العشرات من المعلمين بعقود مؤقتة بإدارة منوف التعليمية أمام الباب الخلفى بمبنى ديوان عام محافظه المنوفية إحتجاجا على فصلهم 94 منهم تعسفيا وبدون التحقيق معهم أو الحصول على إنذارات سابقه بالفصل حسب قولهم.

وأكد المتظاهرون على أنهم يعملون بمختلف مدارس منوف منذ سنتين ونصف بمرتب شهرى 400 جنيه بالحوافز ورغم ذلك تم فصلهم بشكل تعسفى وبدون سابق إنذار وبعد إنهاء فتره الإمتحانات.

وأضاف المتظاهرون على أن سبب عدم وجود مستند صرف لهم حسب تبرير إدارة منوف التعليمية على الرغم أنهم يعملون منذ سنتين ونصف ويحصلون على حقوقهم بشكل دورى ، بالإضافه إلى أن نسبه 80 % منهم تم ذكر أسماءهم فى أوراق التثبت التى أصدرها وزير التربيه والتعليم فى الأشهر الماضيه.

وأتهم المعلمون المؤقتون مدير شئون العاملين بإدارة منوف على أنه السبب فى فصلهم نتيجه تعنته معهم مشيرين إلى أن هذا القرار متعارض مع اللائحه القانونيه التى تضمن للموظفين عدم الفصل بشكل تعسفى لمن يمر عليه فتره 6 أشهر فلا يجوز فصله بشكل تعسفى.

وأكد المتظاهرون على أنهم قدموا العديد من الشكاوى للمسؤلين بمديريه التربيه والتعليم المحافظ أكثر وحصلوا على العديد من الوعود ولكن دون جدوى، ومن جانبه إجتمع عدد منهم مع سكرتير عام المحافظة للوصول إلى حل لمشاكلهم .