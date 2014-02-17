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أمن المطار يضبط راكب بحوزته 5.5 كيلو مشغولات فضية

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أمن المطار يضبط راكب بحوزته 5.5 كيلو مشغولات فضية أمن المطار يضبط راكب بحوزته 5.5 كيلو مشغولات فضية

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين راكبًا مصريًا حاول تهريب 5,5 كجم مشغولات فضية أخفاها حول جسده لدى عودته من تركيا , لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مالية, تم تحرير محضر واحتجاز المضبوطات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية .

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول اشتبه فهمى علام مدير الجمرك فى الراكب (س . م ) صاحب مكتب استيراد وتصدير , كان جسم الراكب منتفخ وبتفتيشه ذاتيا عثر علي حزام حول وسطه ممتلىء بـ 5,5 كجم مشغولات فضية , أمر أحمد حسن عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر للراكب وإحتجاز المضبوطات , وافق الراكب على التصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده .

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