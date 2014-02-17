أبو عيطه: إعداد استراتجية للسلامة والصحة المهنية لحماية القوى العاملة

كشف كمال أبو عيطه وزير القوي العاملة والهجرة أنه يجري حاليا إعداد الاستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية لحماية القوي العاملة من مخاطر العمل، وتقليص حوادثه وأمراضه المهنية، وذلك من خلال التحكم في المخاطر منذ البداية، وتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة العمل الصحية والآمنة، والحفاظ في ذات الوقت علي مقومات الإنتاج الرئيسية، مشيرا إلي مشاركة أطراف العمل الثلاث “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال” في إعداد هذه الاستراتيجية كل حسب دوره ومسئولياته.

وأشار أبو عيطه – خلال رئاسته ، اليوم الاثنين ، لاجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، للوقوف علي إنجازات وأنشطة المركز خلال عام – إلي أن المركز يقوم حاليا بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الخارجية، والتعاون الدولي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية، والتفاوض مع الجانب الأوروبي حول مجالات التعاون المشترك مع مصر من الآن وحتى عام 2020 في إطار أولويات الحكومة المستقبلية خلال تلك الفترة.

وطلب من المركز معاونة المنشآت المحلية والإقليمية على اختلاف مستوياتها فى دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية، وإيجاد الحلول المناسبة لدرء الأخطار عن بيئة العمل، وتقديم كافة الخدمات والمعونة الفنية لها، مشددا علي ضرورة تطوير الموقع الإلكتروني للمركز لتعريف المنشآت بالأنشطة والخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز “كبيت خبرة” في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

واعتمد مجلس الإدارة خطة تطوير المركز، وتعديل لائحة الخدمات الميدانية بما يسمح بالتوسع في الخدمات والاستشارات الفنية، وتعديل لائحة التدريب بما يوسع من برامج التدريب التي يقدمها، ويضاعف أعداد المتدربين، وأوصى بدعم ومساندة المركز لاعتباره ضمن مراكز الأبحاث القومية مع تطبيق كادر البحوث على باحثيه أسوة بزملائهم في المراكز المثيلة، وتعيين عددا من الباحثين والإداريين لسد احتياجات المركز ليقوم بدورة علي أكمل وجه.

ومن جانبه، قال الدكتور جهاد أبو العطا مدير المركز “إن المركز قام بتقديم خدمات ميدانية لـ 93 منشأة، بجانب 155 استشارة فنية، وتنفيذ 512 برنامجا تدريبيا ل10 ألاف و965 دارسا، فضلاعن إعداد 6 أبحاث حول بيئة العمل.

أ ش أ