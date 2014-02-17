وزير الداخلية يلتقى بممثلى أفراد الشرطة ببسب تهديدهم بالاعتصام بدًء من السبت المقبل

علمت وكالة “ona” من مصادر أمنية مطلعة، أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، سوف يلتقى بعد قليل بعدد من ممثلى أفراد الشرطة، وعلى قائمتهم النادى العام لأفراد الشرطة، والأندية الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن قام أفراد الشرطة بإعلان عن اعتصامهم فى يوم السبت المقبل.

وكانت الأيام القليلة الماضية، شهدت تصعيد كبير من أفراد الشرطة، بسبب عدم إستجابة وزارة الداخلية لمطالبهم المشورعة، على مدار ثلاث سنوات كاملة، ليقرروا خلال إجتماعهم الاخير الدخول فى إعتصام مفتوح عن العمل، بدءاً من يوم السبت المقبل، والذى سيتزامن مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وبدء التيرم الثانى من العام الدراسى، كما قام عدد كبير من الافراد بإغلاق بعض مديريات الامن والاقسام والمراكز الشرطية، بسبب ما اسموه عودة ممارسات العادلى، خاصة بعد ان علموا ان عدد من زملائهم قد تم كتابة تقارير سرية ضدهم.

> كما طالب افراد الشرطة بإلغاء التقارير السرية، ورفع بدل المخاطر، وحقهعم فى العلاج خاصة وان قرار وزير الداخلية السابق باحقية امناء وافراد الشرطة فى العلاج، لم يفعل تماماً، وايضاً طالبوا بالتسليح، ووجود صديرى واقى، ورفع المعاش.

> الا ان تجاهل الداخلية لهم خلال الايام القليلة الماضية، ادى الى قيام بعض الافراد بإغلاق بعض مديريات الامن، مثل مديرية امن كفر الشيخ، وما زاد من سخط الافراد، هو قيام وزير الداخلية بعقد لقاء مع ضباط الشرطة منذ يومين، دون التطرق الى مشاكلهم، ليؤكدوا عبر اكثر من بيان رسمى، انهم متمسكون بإعتصامهعم بدءا من السبت المقبل، فيما اسموه بيوم الغضب، وازاد التصعيد بتصريحات بعض الوزراء وقيادات الداخلية الذين اتهموا الافراد بأنهم ممولين من جماتعة الاخوان لمحاولة إسقاط الامن.

> وعلمت وكالة انباء “ona” ان اللواء عادل رفعت مساعد وزير الداخلية لقطاع الافراد، اجتمع امس مع عدد من مثثلى الاندية فى محاولة لإقناعهم عن عدم تنظيم الاعتصام، الا انهم اصروا على موقفهم، وهو ما ادى الى اعلان وزير الداخلية الى لقائهم خلال الدقائق القليلة المقبلة.