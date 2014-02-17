ضبط 103 دراجة نارية بدون لوحات و597 مخالفة فى حملة مرورية بالمنوفية

شنت إدارة المرور فى محافظة المنوفية حملة أمنية مكبرة بمدينة لضبط السائقين المخالفين وضبط الدراجات النارية بدون لوحات معدنية لضبط الشارع المنوفي ونجحت فى ضبط 103 دراجة نارية بدون لوحات و597 مخالفة متنوعة.

وأكد العميد سيدا ندا، مدير إدارة المرور بالمنوفية أنه تم ضبط 103 دراجة نارية بدون لوحات و48 حالة سحب تراخيص ، و 153 حاله انتظار خاطىء وتم رفعها بالونش و 23 حاله تصالح فورى و4 سياره بدون لوحات، وذلك فى إطار الحملات المكثفة لضبط الدراجات البخارية المخالفة فى مختلف المحافظات .

وأضاف ندا أن حملات المرور مستمرة فى كافة مراكز المحافظة المختلفة لفرض الإنضباط بالشارع المنوفى وتطبيق القانون على كافة مستخدمى الطريق بحزم ودون تجاوز ، وضبط المخالفين لقانون المرور .