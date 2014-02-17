"شرم الشيخ" تختصر متعة السياحة

تعدّ "شرم الشيخ" مدينة سياحيّة من الطراز الأول.تلقب بـ"جوهرة سيناء"، وتجذب إليها السيّاح أفواجاً، بفضل ما تختصره من معاني الجمال والروعة، إلى جانب جمعها ما بين الهدوء والاسترخاء والمتعة والرفاهية.

وإذا كنت من محبي الرياضات المائية، ولا سيّما الغوص، فما عليك سوى مرافقتنا في جولة شاملة في أرجاء هذا العنوان:

تحجز "شرم الشيخ" مكانةً لها على لائحة المدن التي يحلو فيها الغوص، حيث بالإمكان اكتشاف الكنوز المدفونة تحت المياه اللازوردية، التي تعكس أشعة شمس الصحراء الساطعة، وحيث للمرء أن يحظى بفرصة للاستمتاع بمشاهدة الشعب المرجانية والكائنات البحرية وحطام السفن الغارقة منذ سنوات بعيدة!وفي تلك المساحة المميّزة، ثمّة فرصة لممارسة الرياضات المائية المثيرة، كالإبحار وركوب الشراع والأمواج والتزلّج المائي.

وتعتبر "شرم الشيخ" رائدة في الرياضات الترفيهيّة، كـ "السكاي دايفنج" أو السقوط بالمظلات من الطائرات النفاثة.

وإذا كنت من عشّاق المغامرة، فلا بدّ لك من الاستمتاع برحلة "سفاري" مفعمة بالإثارة، بواسطة سيّارة رباعيّة الدفع.

كما يمكنك المغامرة وتسلّق الجبال هناك، ضمن رحلات تستغرق حوالى 3 ساعات، يتولى قيادتها مرشدون، يجولون بك في أرجاء المنطقة حيث ينتشر البدو العرب، الذين يستضيفون السيّاح في خيامهم ويدعونهم إلى ولائمهم.

أين تذهبين في شرم الشيخ؟

ـ "خليج نعمة": يقع عند ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا، ويستقطب السيّاح الأجانب والعرب، في الأسواق والمطاعم والمقاهي.ولا تفوّتي السهرات الليليّة التي تقام في المنطقة حتى الصباح لتتمكني من الاستمتاع بمراقبة شروق الشمس، ضمن لوحة "بانورامية" لا مثيل لها!

ـ "محميّة رأس محمد": تقع في جنوب سيناء، عند التقاء خليجي السويس والعقبة. وتشتهر بالشواطئ الرملية وصنوف السمك النادرة، كما تعدُّ موطناً للعديد من الطيور، أشهرها النوارس.

وبعد جولة ممتعة، لا بدّ لك من أن تختمي نهارك بتناول العشاء البدويّ الذي يمتاز بالبساطة، بعد أن تختاري الخيمة الخاصّة بك لاحتساء فنجان الشاي وتناول العشاء والمشاركة في العروض البدوية التقليدية التي تتخلّلها رقصة التنورة الفلكلورية.

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