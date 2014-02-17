نصائح راشي جوداري لسنة مليئة بالصحة

لم يفت الوقت بعد لاتخاذ القرارات الصائبة لهذا العام، في ما يتعلّق بخسارة الوزن، ولا سيّما أنّ العام ما يزال في بداياته.

"سيدتي نت" يحاور خبيرة التغذية واختصاصية خسارة الوزن "بالإنشات " راشي جوداري التي تنصح باتباع خطة مدروسة للنظام الغذائي، تتلاءم مع وضعك الصحي وأسلوب حياتك اليومي، بعيداً عن الحميات الصارمة التي تحرمك من الطعام، في الوقت الذي تنصح بالتمرينات الرياضية المنتظمة التي تساعدكِ في بناء عضلات قوية وتُساهم في طرد الدهون من جسمك.

* ألا يحتاج بعض الأشخاص إلى نظام غذائي صارم لفترة محدّدة، من أجل التخلّص من الكيلوجرامات الزائدة (ما يزيد عن 5 كيلوجرامات)، ثم اعتماد نظام حياتي متوازن للحفاظ على الوزن الجديد لمدى الحياة؟

_ يجب أن يناسب النظام الغذائي المُتّبع هدف اللياقة البدنية المُراد الوصول إليه، من خلال اللجوء إلى حمية غذائية مصمّمة بشكل يتلائم مع أسلوب حياة كلّ شخص، مع وجوب تضمّنها عادات غذائية تعلّمك كيف تتعاملين مع الرغبة الشديدة في تناول أنواع معيّنة من الطعام؛ ويجب أن يكون النظام الغذائي والحياتي الجديدين محفّزَين بشكل كافٍ لاتباعهما على المدى الطويل.

* ما هي نصيحتك للمرأة العاملة التي تُضطر إلى تناول الكثير من وجبات الطعام في الخارج وتتعرّض لمغريات الطعام الدائمة؟

_ إن الحياة اليوم مليئة بالمشاغل، خصوصاً حياة المرأة العاملة.ولكن تخصيص بعض الوقت لتنظيم وتحضير الوجبات والوجبات الخفيفة سيكون له الأثر الكبير في إنتاجيتكِ في العمل.حاولي أن تأخذي معك بعض الوجبات الخفيفة للعمل، مثل كيس من المكسّرات أو وجبة خفيفة غنية بالبروتين أو كوب من اللبن أو قطعة من الجبن أو القليل من زبدة الفستق...عندما تتمكنين من حسن انتقاء ما تتناولينه بين الوجبات والحفاظ على مستوى ترطيب جسمك بشرب كمية وافرة من الماء ستكون السيطرة على الوجبات أسهل بكثير.

* بماذا تنصحين السيدات اللواتي ليس بإمكانهن الذهاب إلى النادي الرياضي كلّ يوم، بسبب ضيق الوقت؟

_ ليس بالضرورة أن تذهبي إلى النادي الرياضي بشكل يومي، ومع ذلك يجب أن تسألي نفسك هل تقومين باختلاق الأعذار أم أنك حقاً لا تستطيعين أن تذهبي إلى النادي الرياضي؟ فإن كان يصعب عليك ممارسة الرياضة بشكل عام، فالطريقة الوحيدة للبقاء بصحة جيدة هي من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

* هل لكِ أن تقدّمي بعض النصائح للتحفيز على البدء باتباع نظام غذائي صحي، يضمن الرشاقة لمدى الحياة؟

_ عادةً ما تدوم نتائج أيّ حمية عندما نولي تغيير أسلوب حياتنا للأفضل اهتماماً كبيراً بدل التركيز على النتيجة. ولا جدوى من الوصول إلى وزن معيّن عندما تكون علاقتنا مع الطعام وأجسامنا وممارسة التمرينات الرياضية غير منظمة وغير صحيّة. لقد شاهدت الكثير من الناس الذين يحسبون حساباً لكلّ لقمة ويكرهون التمرينات الرياضية ولا يتوقفون عن الشكوى بسبب الدهون المتراكمة حول المعدة والأفخاذ ومنطقة الورك. يجب علينا أن نحكم على نتائج الحمية من خلال الشعور الذي نشعر به، وليس من خلال عدد الإنشات أو الكيلوغرامات التي نخسرها؛ وبذلك من الممكن أن تتحوّل هذه الحمية إلى أسلوب حياة يستمرّ معنا.

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