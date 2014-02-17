البلتاجي يطالب المحكمة بالتحقيق في قتل ابنته

طالب القيادي الإخواني محمد البلتاجي رئيس المحكمة فى قضية قطع طريق قليوب، أن يتم التحقيق في واقعة مقتل ابنته برابعة العدوية، واتهم المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بالتورط في قتلها.

كما طالب البلتاجي المحكمة بضم تحقيقات المستشار ثروت حماد فى قضايا إهانة القضاء وذلك لإثبات الخصومة الشخصية بينه وبين وكلاء رؤساء النيابة الذين حققوا معه، وكذلك ضم أقواله على مواقع التواصل الاجتماعى عقب 3 يوليو وذلك لإثبات أن موقفه كان بعيدًا عن العنف، وكذلك لإثبات الخصومة الكاملة بينه وبين جهاز أمن الدولة الذى لفق اليه القضايا، و أكد أنه سبق وأن طالب المجلس العسكرى حل هذا الجهاز الذى وصفه البلتاجى بممارسة التلفيق وإفساد الحياة السياسية ، وكذلك إثبات الكيدية وإنتقام وزارة الداخلية وقيادتها منه عندما إقتحمت مركزه الطبى فى القليوبية ..

كما طالب محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان المتهيمن في قضية أحداث قليوب، بندب لجنة من خبراء الاتصالات لبيان النطاق الزمني و المكاني للفيديوهات المعروضة و كافة الهواتف المسجلة بأوراق الدعوي، كما طالب دفاع المتهم أنور صبحي درويش، باخلاء سبيله لظروفه الصحية السيئة.