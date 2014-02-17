مصرع عجوز انفجر فى وجهه موقد “الشاي” بالمنوفية

لقى عجوز مصرعه حرقاً نتيجة انفجار موقد البوتجاز فى وجهه أثناء إعداده للشاى بمركز قويسنا بمحافظه المنوفية، وتم نقله لمستشفى قويسنا المركزى إلا أنه لفظ أنفاسه الآخيرة متأثراً بالحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوصول عبدالمنعم محمد عطوه 65 بالمعاش لمستشفى قويسنا جثة هامدة وبه وحروق متفرقة بالجسم .

وبسؤال نجله أرجع سبب الوفاه إلى تسريب للغاز من موقد البوتجاز أثناء إعداده للشاى، مما أدى لانفجار الموقد ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر رقم 944 إدارى قويسنا والتصريح بدفن الجثة.