أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع عجوز انفجر فى وجهه موقد “الشاي” بالمنوفية

Google+ Print
مصرع عجوز انفجر فى وجهه موقد “الشاي” بالمنوفية مصرع عجوز انفجر فى وجهه موقد “الشاي” بالمنوفية

 

صورة أرشيفية

لقى عجوز مصرعه حرقاً نتيجة انفجار موقد البوتجاز فى وجهه أثناء إعداده للشاى بمركز قويسنا بمحافظه المنوفية، وتم نقله لمستشفى قويسنا المركزى إلا أنه لفظ أنفاسه الآخيرة متأثراً بالحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوصول عبدالمنعم محمد عطوه 65 بالمعاش لمستشفى قويسنا جثة هامدة وبه وحروق متفرقة بالجسم .

وبسؤال نجله أرجع سبب الوفاه إلى تسريب للغاز من موقد البوتجاز أثناء إعداده للشاى، مما أدى لانفجار الموقد ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر رقم 944 إدارى قويسنا والتصريح بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا