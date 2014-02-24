بالصور : إتاحة 35 مليون جنيه لرصف شوارع بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

أعلن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أن شوارع بني سويف تشهد نشاطا مكثفاً لأعمال الرصف بهدف رفع كفاءتها ورصف وترميم وإعادة الرصف وذلك في إطار الاهتمام بالمرافق والخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر وخاصة بعد اعتماد مبلغ 99 مليون جنيه للخطة العاجلة حيث تم رصد 35 مليون جنيه كمرحلة أولي لإتمام مواقع رصف شوارع مدينة بني سويف ومركزي سمسطا والفشن وذلك ضمن اعتمادات الخطة العاجلة والتي تزيد عن 70 مليون جنيه,, و8.378 مليون جنيه للكهرباء تم تنفيذها بالكامل بنسبة 100% فضلا عن 20 مليون لتحسين البيئة وأعمال النظافة .

جدير بالذكر أن الشوارع التي تم رصفها هى شوارع 17 و 16 و5 و6 وجاري العمل بشارعي 19 و23 ,, بشوارع مدينة بني سويف ,في حين تتضمن خطة الرصف : امتداد شارع عوني خلف مجمع المحاكم , شارع الشبان المسلمين من أحمد حجازي , شارع محطة الأوتوبيس القديم بجوار البنك الأهلي , شارع المدارس من صلاح سالم حتى شارع الإبراهيمية , شارع الأوتوبيس القديم , شارع الجمهورية , توضيبات بشارع رجائي , شارع عبد السلام عارف من حاتم رشدي حتى طريق السادات , شارع العمدة من الرياضي حتى صفية زغلول , شارع مصطفى كامل من الرياضي حتى صفية زغلول , شارع عامر عفيفي , شارع الإمام مالك بالرمد , شارع فاروق عبد اللطيف بالرمد , شارع الشيخ خليفة , توضيبات بطريق الفيوم , شارع التأمين الصحي أمام الموقف القديم , شارع حاتم رشدي من أول عبد السلام عارف حتى حلمي الملط , شارع حاتم رشدي من الروضة حتى الإستاد, شارع عبد المنعم حافظ حتى قصر الثقافة , شارع الشاملة من المكتبة المركزية حتى مديرية الطرق والنقل , شارع صفية زغلول من كوبري رجائي حتى مزلقان ميدان حارث أمام المحطة .

وكان المحافظ قد أصدر تكليفاته لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع مديرية الطرق ومجلس المدينة لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تجرى بها أعمال الرصف وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمركبات والمشاة تجنباً لحدوث أية اختناقات في هذه المناطق خاصة في الشوارع والميادين الرئيسية فضلا عن التنسيق مع شركات المياه والغاز والكهرباء والتليفونات لإزالة المعوقات لسرعة إنهاء أعمال الرصف .

شبكةعيونالإخبارية

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