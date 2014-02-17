رئيس شركة الملاحة: طائرة إثيوبيا المختطفة لم تطلب الهبوط فى مصر

صرح إيهاب محى رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الجوية، بأن سلطات الطيران المدنى السودانية أبلغت المراقبة الجوية المصرية بوجود طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وطرازها بوينج 767-300 مقلعة من مطار أديس بابا ومتجهة إلى مطار روما (إيطاليا) وفى طريقها لعبور الأجواء المصرية فتحت الطائرة الإثيوبية كود الاختطاف.

وأضاف محى، أنه تم التعامل مع الطائرة خلال عبورها الأجواء المصرية ومتابعتها حتى خروجها من المجال الجوى المصرى، ولم تطلب الهبوط فى أى من المطارات المصرية، وتابع:" السلطات الليبية بالمعلومات اللازمة، وغادرت الطائرة الأجواء المصرية متجهة إلى المجال الجوى الليبى، وتم متابعة الطائرة إلى أن هبطت بمطار جنيف بسويسرا."

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